Asti – I vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 3 di stamane per avere ragione delle fiamme divampate tra i rifiuti abbandonati in Via Guerra. Una densa colonna di fumo e fiamme si notava in gran parte della città ma non si segnalano conseguenze. Resta il fatto che il problema dei roghi in quella zona si ripresenta ciclicamente e il problema preoccupa molto i residenti della zona.