Calcio Serie D, Girone A: il Fossano meritava di più, ma il Casale è cinico e vince facile

Fossano – Vittoria meritata per il Casale che battono per 4 a 1 il Fossano. Fin dall’inizio s’è capito che la partita era tutta in discesa per gli ospiti che dopo i primi minuti di studio hanno già la prima occasione da gol con Coulibaly cui si oppone efficacemente il portiere Guerci. È solo questione di tempo e al 12’ i casalesi centrano il vantaggio con Rossini di testa che girava in rete un cross alto di Casella.

Raddoppio quattro minuti dopo con Perez che prevale su tutti in mischia.

Nel secondo tempo i padroni di casa segnano sunito con Menabò ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. È lo stesso Menabò a segnare al 29’ con un preciso sinistro l’attaccante.

Reagisce il Casale che blindano la vittoria trasformando un rigore concesso e trasformato al 35’ da D’Ancora per per un fallo di mani di Giraudo in area. Nel finale Rossini firma il definitivo 4-1 messo a segno al 39’.

Fossano 1 – Casale 4

Fossano (4-3-3): Merlano; Scotto, Giraudo, Specchia, Adorni, Galvagno, Fogliarino, Coulibaly (1′ st Della Valle), Scarafia, L. Di Salvatore (16′ st Lima), Menabò. All. Viassi

Casale (4-3-3): Guerci; Darini, Martin (14′ st D’Ancora), Rossini, Perez, Continella (37′ st Onishchenko), Gilli, Casella, Mullici (28′ st Gianola), Silvestri (40′ st Montenegro), Giacchino. All. Sesia

Arbitro: Gresia di Piacenza

Gol: 12′ Rossini, 16′ Perez; st 29′ Menabò, 35′ D’Ancora, 39′ Rossini

Classifica Serie D