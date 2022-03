Docenti ignoranti, la laurea è carta straccia, le nostre Università le ultime al mondo

Roma – Il concorso ordinario della scuola secondaria era molto atteso da circa mezzo milione di candidati ma, già dopo la prima prova a risposte multiple, si è rivelato un’ecatombe data la crassa ignoranza dei laureati concorrenti: ci sono commissioni che hanno fatto registrare zero ammessi e moltissime non arrivano al 5%; una delle “migliori” performance si è raggiunta in Puglia, dove per la classe di concorso di Inglese – AB24 e AB25 – ha superato la prova ai ammissione un quarto dei laureati. Sempre in Puglia, è esemplare quello che è accaduto con la A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado), con la prova computer base del 21 e 22 marzo superata soltanto da 87 aspiranti docenti su circa 2.300 candidati – il 3,7% di partecipanti allo scritto – che potranno svolgere l’orale. Povera Italia.