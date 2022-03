E-commerce: i numeri delle farmacie continuano a volare

L’e-commerce ha cambiato in poco tempo le nostre vite. Tra i settori che sono stati maggiormente coinvolti rientra quello delle farmacia. Gli esercizi in questione, che in Italia hanno la possibilità di vendere online, previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute, dal 2015, hanno visto decollare i loro fatturati nel 2020, a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Per amor di precisione è il caso di ricordare che gli ottimi numeri dell’anno iniziale della pandemia sono stati il risultato di una crescita iniziata nel 2016. Da quell’anno al 2020, infatti, è stato possibile apprezzare una crescita di oltre il 38% all’anno.

La fine della fase più acuta delle restrizioni non ha certo arrestato la scelta degli utenti di comprare online farmaci da banco, prodotti di bellezza e integratori. Il motivo è presto spiegato ed è dovuto al fatto che più passa il tempo più le abitudini si consolidano, diventando parte integrante della quotidianità.

Dopo un 2021 stellare – secondo i dati del provider IQVIA, si parla di un giro d’affari di oltre 437 milioni di euro – il 2022 si sta confermando altrettanto sorprendente. I primi dati dell’anno in corso, infatti, sono ottimi. A contribuire a questo successo ci pensa la qualità di player come Farmacia Armani shop online. La realtà appena citata è solo una delle tante che dimostrano quanto la digital transformation possa influire in maniera positiva sul business della farmacia. Tra customer care di livello, ampio assortimento di prodotti e continua proposta di promozioni interessanti, sono diversi i fattori che contribuiscono alla crescita del giro d’affari sul web delle farmacie.

Secondo gli esperti di statistica che conoscono bene il settore a cui stiamo dedicando questo articolo, sarà soprattutto il nodo delle offerte al centro dell’attenzione nella crescita dei prossimi mesi. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, durante il quale risparmiare anche piccole cifre può fare la differenza, avere la possibilità di confrontare in maniera immediata diverse proposte di prezzo può fare la differenza.

Sono diversi i punti di vista secondo i quali dobbiamo aspettarci un ottimo 2022 per quanto riguarda il fatturato e-commerce delle farmacie. Tra i motivi dietro a questa ulteriore crescita è possibile citare la possibilità di apprezzare, grazie all’intermediazione del web, un maggior livello di riservatezza. Non sempre, come ben si sa, ci si sente a proprio agio a parlare dei propri malesseri davanti ad altre persone.

Non resta quindi che tenere gli occhi aperti sull’evoluzione dei prossimi mesi che, visto il trend del 2020 e del 2021, sono pronti a riservare grandi soddisfazioni.