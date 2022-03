JB Monferrato con le pive nel sacco

Capo d’Orlando (ME); Capo d’Orlando 87 – Novipiù JB Monferrato 66 – La Novipiù JB Monferrato che esce sconfitta dal PalaFantozzi di Capo d’Orlando con un sonoro 87-66 nella 24° giornata del girone verde. I locali battono i monferrini dopo dopo 6 sconfitte consecutive. La formazione siciliana inizia bene con un break di 7-0 firmato Mack-Vecerina-Mack. Dopo tanti sbagli, la JB si sveglia con due canestri di HIll-Mais per il 7-5. Capo d’Orlando fa un altro parziale di 7-0 grazie ad Ellis e Mack, chiuso poi dai liberi di Okeke. I padroni di casa dilagano con Vecerina e Traini. Luca Valentini commette fallo antisportivo su Traini e Bartoli firma il +15 a 2 minuti e 45 e coach Valentini è costretto a chiamare timeout. Mack arriva già a quota 11 punti per il 24-7. Formenti subisce fallo e fa 2/2 ai liberi ma dall’altra arriva un altro canestro di Laganà. Consecutivamente, Fabio Valentini e Sarto cercano di accorciare le distanze ma Traini segna i due liberi. Martinoni conclude il primo quarto con un tiro dall’area per il 29-16. Diouf apre il secondo quarto seguito dalla risposta di Martinoni. Ellis fa 1/2 e commette fallo su Fabio Valentini in atto di tiro e fa un giro in lunetta segnando tutti e tre i liberi. La JB rincorre con Hill-Mais e Martinoni per il -5 a 5 minuti dalla fine (32-27). Anche King fa 1/2 e l’Orlandina non riesce a sbloccarsi. Casale arriva a -2 con Sarto e Hill-Mais. Entrambe le squadre si aggiudicano due punti in lunetta con Vecerina e Hill-Mais. King riporta i suoi sul +4 ma la JBM conquista altri due punti con Ghirlanda per il -2. Mack segna 5 punti in pochi secondi per un altro parziale per il vantaggio di 7 punti. Ghirlanda prova a segnare da metà campo ma non entra. Il tabellone segna 42-35 all’intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi, Hill-Mais segna un tiro libero e Vecerina tira da tre prima e una schiacciata poi e l’Orlandina torna a +11. Successivamente King firma il +13 e da entrambe le parti arrivano due liberi di Martinoni ed Ellis. Sarto segna da tre e dall’altra Poser fa 2/2. Sarto mette a segno un’altra tripla ma i siciliani fanno un break di 10-0 con Mack, Traini e Poser per il 60-44. I piemontesi, invece, lo chiudono con la tripla di Leggio e risponde Traini. Ghirlanda aggiunge altri tre punti e il terzo quarto termina con i due liberi di Poser per 65-50. Primi due punti dell’ultimo quarto da parte di Okeke con cui risponde Francesco. Ellis schiaccia e porta i suoi a +18, dall’altra Formenti realizza da dentro l’area. Altri due punti di Bartoli che aggiunti ai liberi e ai due punti di King l’Orlandina vola a +22. La JB acquista 4 punti con i liberi di Fabio Valentini e il tiro di Martinoni. King e Mack vanno a segno per il nuovamente +21. Traini e Martinoni fanno un giro in lunetta e Ellis da tre porta i suoi a +24. Altri punti di Hill-Mais e Ghirlanda e Mack chiude il match per 87-66.

Capo d’Orlando – Novipiù JB Monferrato 87-66 (29-16; 42-35; 65-50; 87-66)

Capo d’Orlando: Mack 20, Traini 13, King 11, Ellis 11, Vecerina 11, Poser 6, Bartoli 5, Francesco 5, Laganà 3, Diouf 2, Teirumnieks 0, Telesca NE. All.: Marco Cardani

Novipiù JB Monferrato: Hill-Mais 16, Martinoni 14, Sarto 11, F. Valentini 7, Ghirlanda 7, Formenti 4, Okeke 4, Leggio 3, L. Valentini 0, Lomele 0, Sirchia 0. All.: Andrea Valentini