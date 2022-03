Un Derthona cinico prevale su un Varese sprecone

Varese (Varese 0 – Derthona 1) – Il Varese cede per 1-0 in casa contro il Derthona e subisce la terza sconfitta consecutiva raggiunto in classifica al terzo posto proprio dal Derthona. Inizio gara equilibrato con le due squadre che si studiano con prudenza. Primo sprazzo al 15′ su azione d’angolo e conseguente colpo di testa di Todisco che illude i nostri. Rispondono i lombardi al 20′ quando Premoli trova Cappai oltre la difesa ospite, ma l’attaccante prima conclude addosso a Teti e poi sulla ribattuta da posizione defilata calcia alto. Al 40′ i padroni di casa trovano lo spazio giusto con Piraccini che lancia Pastore sul filo del fuorigioco ma Teti salva in uscita. Nella ripresa è il Varese a sfiorare il vantaggio al 13′ con Cappai che serve da destra Piraccini in area, controllo e diagonale che batte Teti ma non Todisco, nel punto giusto per salvare sulla linea. Regiscono i nostri che segnano al 37′ con Filip in area che gira di testa in gol un cross di Procopio.

Varese (3-4-1-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Marcaletti; Foschiani (39′ st Mendolia), Premoli, D’Orazio (31′ pt Cantatore), Tosi (39′ st Minaj); Piraccini; Pastore, Cappai (22′ st Di Renzo). In panchina: Priori, Battistella, Bertuzzi, Venditti, L. Baggio. All.: Rossi.

Derthona (4-3-3): Teti; Todisco (36′ st Gjura), Emiliano, Galliani, Procopio; Filip (43′ st Kanteh), Speranza (41′ st Luzzetti), Manasiev; Saccà, Gueye (34′ st Romairone), Otelè. In panchina: Bertozzi, Imperato, Negri, Ordisci, Grieco. All.: Zichella.

Gol: 37′ st Filip (D)

Arbitro: Rispoli di Locri (Cardona e Della Monica)

Corner: 5-6. Ammoniti: D’Orazio per il Varese; Emiliano, Todisco, Saccà per il Derthona.

Recuperi: 1+5.

Partite Serie D Girone A, 24° giornata

Sabato 26 marzo: Asti – Bra 2-2; Gozzano – Vado 3-0; Lavagnese – Caronnese 1-2; Borgosesia – Sestri Levante 0-1; Imperia – Ligorna 0-0; Saluzzo – Pdhae 1-1, Chieri – Rg Ticino 0-1.

Domenica 27 marzo: Varese – Derthona 0-1; Fossano – Casale 1-4; Novara – Sanremese 1-5.

Classifica