Altri soldi alle Ferrovie: la Regione Piemonte investirà per i treni 150 milioni in dieci anni (?)

Torino (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo tornare sul tormentone delle Ferrovie Italiane che fanno schifo. Ne sanno qualcosa i pendolari che continuano a protestare attraverso i vari comitati che li rappresentano. Ora c’è una notizia che potrebbe essere bella se non fossimo in Italia dove gli enti pubblici, da sempre, i soldi invece di investirli li fanno sparire. Ieri l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi durante la seconda commissione (presidente Mauro Fava), riunita per il parere consultivo sul bilancio 2022-2024, ha annunciato stentoreo che, per i prossimi 10 anni, saranno spesi 150 milioni di euro (15 milioni all’anno) sul trasporto ferroviario, in forza del nuovo contratto (un altro!?) di servizio con Trenitalia. Due sono i punti che non mi convincono: primo, che la giunta Cirio non è eterna (per fortuna) e quell’impegno di spesa, nel caso a Palazzo Lascaris arrivassero le truppe cammellate della sinistra, potrebbe essere rivisto se non addirittura stracciato; secondo, che i nostri politici promettono e non mantengono, e non escludo che, dopo l’annuncio di Gabusi, la giunta possa dirgli niet. Ma facciamo finta che sia tutto vero, per cui quei soldi saranno utilizzati per migliorare servizi già esistenti senza tagliare altre linee, con la previsione e si prevede di sostituire 30 treni in forza d’un contratto con Trenitalia operativo dal 1° luglio, anche se Gabusi dovrebbe sapere che di quelli di Trenitalia è meglio non fidarsi perché sono arcinoti per non rispettare gli accordi. Gli è che i primi 15 milioni servirebbero per garantire un servizio che, per ammissione dello stesso assessore, non potrà tornare ai livelli pre-covid poiché non è più sostenibile: trac, ecco la prima fregatura. Per quanto riguarda poi le linee sospese, Gabusi dice: “Oggi siamo in condizione di trovare risorse per riattivarne alcune”. Naturalmente di quello che dice Gabusi si capisce poco, ma di certo si capisce che, contrariamente alle promesse precedenti di non chiudere le tratte dismesse ora si sa che, invece, “oggi siamo in condizione di trovare risorse per riattivarne alcune” per cui le altre saranno chiuse. Traaac: altra fregatura. E poi l’eterno discorso sulla Torino – Lione per la quale saranno spesi altri 70.000 euro per finanziare uno studio fatto dall’Università di Torino.

E io pago.