Chiude il supermercato MD, i residenti della zona firmano una petizione ma in Comune nessuno sa niente

Novi Ligure – Entro Pasqua il supermercato MD di Viale Pinan Cichero (zona stadio), del gruppo che fa capo a Patrizio Podini (l’uomo della pubblicità televisiva con Antonella Clerici), chiuderà i battenti e i cinque dipendenti resteranno senza lavoro. Un altro capolavoro della giunta comunale composta dai rottami liberal-democristian-leghisti novesi che sta uccidendo la città. Una giunta… “strana” che, per volere di due fenomeni quali Fernandel e Riccardino Nazionale, sta a sentire i consigli di certi pasticcieri in avanzato stato confusionale e in evidente crisi di identità. Gli è che i residenti della zona sono un po’ arrabbiati e alcuni di loro hanno firmato una petizione spedita in Comune nella quale si sottolinea l’essenzialità del punto vendita soprattutto per gli anziani, privi di mezzi di locomozione. Ma all’ufficio commercio del Comune non è stata ancora comunicata la decisione di chiudere, a dimostrazione del fatto che ormai il Comune di Novi non conta più un tubo. Il supermercato si insediò una trentina d’anni fa con la catena LD per poi passare in tempi più recenti, all’MD. In abbinamento a una tabaccheria che fa anche da edicola e cartoleria, situata nella stessa struttura, si era costituito un servizio completo per tutto il quartiere. Ora, anche considerando la chiusura della tabaccheria e dei suoi annessi, l’intero quartiere di viale Cichero viaggia verso la desertificazione commerciale che inevitabilmente si rifletterà anche sotto l’aspetto sociale. Appena appresa la notizia, ieri gli abitanti del quartiere hanno avviato una petizione.