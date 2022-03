In arrivo ad Alessandria quasi 400.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Alessandria – In Regione si attendono quasi 4 milioni di euro dal Governo e la stessa Regione Piemonte stanzierà circa 150.000 euro di cofinanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, previsto nel bilancio di previsione 2022-2024. Alla provincia di Alessandria la fetta sarà di circa 400.000 euro. È quanto annunciato dall’assessore alle Politiche della casa Chiara Caucino, nel corso dei lavori della seconda Commissione, presieduta dal consigliere Mauro Fava. Non basta perché saranno stanziati circa 2,5 milioni destinati alla alle Aslo (Agenzie Sociali per la Locazione) per favorire la mobilità abitativa; 90 mila euro saranno destinati per politiche di sostegno e accesso alla casa per genitori separati; 7 milioni e 200 mila euro andranno per l’assegnazione di alloggi sociali, 13 milioni di euro per il recupero di immobili di edilizia residenziale fino a 50 mila euro ad alloggio e circa 100 mila euro per le nuove funzionalità dei servizi informativi di welfare abitativo. Alla nostra provincia spetteranno circa 250.000 euro. A questo proposito sarà attivata una nuova banca dati sulla quale saranno aggiornati i dati sugli immobili di edilizia residenziale pubblica da mettere a disposizione alle Atc, ai Comuni e ai soggetti interessati.