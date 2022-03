La Corte dei Conti chiede a Rita Rossa 15.000 euro per chiudere un contenzioso di quando era presidente della Provincia

Alessandria – La Corte dei Conti ha condannato Rita Rossa ad un risarcimento di 15.000 euro a favore della Provincia di Alessandria, a proposito di una somma complessiva per un imorto di 92.000 euro che la politica alessandrina avrebbe assegnato ai dirigenti della Provincia quando lei era presidente per chiudere un contenzioso relativo alle loro retribuzioni. Nella sentenza si legge che s’era stata “un’indebita erogazione di compensi retributivi, derivante dall’illegittima determinazione della retribuzione dei dirigenti per il triennio 2011-2013”. Rita Rossa replica: “La Provincia aveva deciso di rivalutare al ribasso il fondo destinato ai dirigenti e alcuni avevano fatto ricorso. Per questo, di fronte a una causa che la Provincia rischiava di perdere pagando ben 350.000 euro, avevo deciso di transare per 92.000 euro dopo l’ok dei revisori dei conti”.