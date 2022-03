Novipiù si arrende nel finale

Cantù (Cantù 91 – Novipiù 77) – Al PalaDesio finisce 91-77 per Cantù dopo un combattuto contro la Novipiù Jb Monferrato in partita per tre quarti e mezzo, nonché protagonista d’un primo tempo dal punteggio altissimo. I padroni di casa rispondono subito con Bryant, Stefanelli e Nikolic. Al ritorno dall’intervallo i nostri provano a restare in partita ma il Cantù non molla e vince con merito

S. Bernardo Cantù 91 – Novipiù JB Monferrato 77 (23-22, 27-26, 20-18, 21-11)

Acqua San Bernardo Cantù: Stefanelli 21, Bryant 22, Nikolic 10, Boev 1, Borsani, Da Ros 11, Bucarelli 8, Cusin, Bayehe 8, Allen 6, Severini 4, Tarallo. All. Sodini

Novipiù Jb Monferrato: Sarto 12, F. Valentini 25, L. Valentini NE, Formenti 3, Sirchia NE, Lomele NE, Martinoni 10, Feng NE, Ghirlanda 9, Leggio 14, Hill-Mais 4. All. Andrea Valentini.