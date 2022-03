Pernigotti: confronto al Mise rinviato a fine aprile

Novi Ligure – Sulla crisi della Pernigotti la cautela è d’obbligo. Per rispetto dei dipendenti e della città. Lasciando perdere il bla bla dei sindacati che sono ormai un disco rotto, agli acquirenti – se ci sono – interessano due cose: il marchio e il know-how. Ciò comporta il fatto che la strage sia inevitabile per cui della cinquantina di dipendenti se ne salverà sì e no una decina. Tutto il resto, dipendenti, immobili e impianti non interessano. Ieri c’è stato un tavolo fra sindacati e rappresentanti del Mise a Roma, al quale hanno preso parte la proprietà, il coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa del Mise Luca Annibaletti, il capo della segreteria tecnica Stefano D’Addona e, in video collegamento, il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella oltre ai rappresentanti di Regione Piemonte e Lombardia. L’acquirente sarebbe la cremonese Witor’s, realtà dolciaria produttrice dei cioccolatini Boero, che fa parte della piattaforma di investimenti 21 Invest, gestita da Alessandro Benetton, con circa 220 dipendenti. Intanto incombe come una spada di Damocle la cassa integrazione che scade il 30 giugno e siamo alla resa dei conti. Questa è la verità, una verità che noi di Alessandria Oggi abbiamo sempre riportato senza indugi proprio per il rispetto nei confronti dei dipendenti e di un marchio al quale, per motivi squisitamente personali, siamo molto ma molto legati. In questa tristissima vicenda i sindacati invece hanno illuso la gente salvo poi rendersi conto che la corda sta spezzandosi e tutto finirà come noi, solo noi, in beata solitudine come al solito abbiamo previsto. Intanto la riunione di ieri si è chiusa con un prevedibile nulla di fatto per cui tutto è rimandato alla fine di aprile per un altro tavolo – l’ennesimo – nella speranza che possa essere risolutivo. Ma è solo una pia illusione. Intanto il piano industriale presentato dall’attuale proprietà turca – mai rispettato – per investimenti di 2,8 milioni, è del tutto inutile perché per rendere competitiva la produzione bisogna sostituire tutte le macchine per una spesa complessiva di una trentina di milioni. Tutto il resto è aria fritta.