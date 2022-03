Risultato a occhiali al Palli tra Casale e Novara

Casale Monferrato (Casale 0 – Novara 0) – Il Novara rialza la testa dopo la sonora sconfitta con la Sanremese. Allo stadio Palli è una partita piacevole anche se priva di colpi di scena coi Nerostellati che conducono a lungo la danza e con gli ospiti pericolosi in contropiede. Nella ripresa la musica non cambia, nonostante svariati cambi da parte di Marchionni. Gol degli ospiti nel finale con Diop ma l’arbitro annulla facendo restare il punteggio sullo 0-0. Giusto il pari.

Casale: 16 Guerci, 4 Darini, 11 Rossini (C), 13 Perez (80′ 21 Mullici), 14 Continella (68′ 8 Martin), 19 Gilli (68′ 25 Montenegro), 20 Casella (89′ 26 Brunetti), 30 Amayah (63′ 7 Forte), 33 Silvestri (VC), 44 D’Ancora, 77 Giacchino. In panchina: 1 Paloschi, 5 Gianola, 32 Onishchenko, 96 Cannia. Allenatore: Marco Sesia

Novara: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 4 Di Munno (78′ 28 Vaccari), 5 Bonaccorsi, 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 13 Agostinone (VC) (86′ 3 Bergamelli), 14 Vimercati, 19 Gonzalez (C), 24 Laaribi (69′ 8 Diop), 32 Paglino (69′ 6 Di Masi). In panchina: 1 Raspa, 16 Rocchetti, 23 Pereira, 27 Gyimah, 30 Brucoli. Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina

Guardalinee: Giovanni Battista Citarda di Palermo e Manfredi Scribani di Agrigento

Ammoniti: 33′ Perez (C), 48′ Di Munno (N), 62′ Gilli (C), 77′ Agostinone (N), 82′ Pagliai (N), 85′ Vimercati (N), 90’+4′ Diop (N)

Espulsi: Vuthaj al termine della gara

Corner: 2 -4

Recuperi: 0+5