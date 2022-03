Ruba un aereo a Novi e atterra a Tolone: fermato dalla Gendarmerie

Novi Ligure – Lo ha intercettato un Mirage 2000 dell’aeronautica francese nel cielo di Tolone, obbligandolo ad atterrare sulla pista dell’aeroporto di Aix-Les Milles. È finita così l’avventura d’un pilota slovacco di 33 anni che, giunto in città martedì, ieri mattina si è recato all’aeroporto Mossi, ha scassinato il portone di un hangar, è salito su un aereo Cessna, ha imboccato la pista ed è decollato diretto in Francia dimostrando decisione, coraggio e una non comune abilità aeronautica. Una volta atterrato in Francia, secondo quanto risulta dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri di Novi che stanno svolgendo le indagini in collaborazione con la polizia d’oltralpe, il dirottatore non aveva né un piano di volo, né documenti, e durante il viaggio non aveva stabilito nessun contatto radio, volando a bassa quota per non essere intercettato. Fermato dai militari dell’aeronautica militare francese che gestisce l’aeroporto di Tolone, non non ha opposto resistenza ed è stato portato via dalla Gendarmerie. Il pilota pirata, di cui non è nota l’identità, ha consegnato alle autorità francesi una lettera scritta in lingua inglese, il cui contenuto non è stato reso noto.