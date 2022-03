Taglia una pianta che finisce su un palo ormai marcito della luce che si spezza e finisce sulla testa del contadino che finisce in rianimazione

Ovada – Va a fare legna nel bosco, taglia una pianta che cade su un vecchio palo della luce ormai marcito che si spezza e gli cade sulla testa. Della serie: la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. È quello che è successo a un pensionato di 77 anni di Masone che è finito in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria. Lunedì scorso, mentre nella fascia di rispetto tra l’autostrada e la ferrovia era in atto un intervento di pulizia, l’uomo si è recato sul posto e ha chiesto all’impresa che stava lavorando se poteva tirar via gli alberi più piccoli perché gli sarebbero serviti per fare un po’ di legna da ardere. Permesso accordato e l’anziano contadino oggi pomeriggio si è recato sul posto per fare il lavoro. Purtroppo una delle piante tagliate è finita su un palo dismesso della luce, ormai marcio che, per l’impatto s’è spezzato ed è finito in testa al poveretto che è stramazzato a terra. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto si sono recati i carabinieri, i pompieri e una squadra del 118 che ha provveduto all’immediato ricovero dell’uomo all’ospedale di Alessandria dove è in prognosi riservata.