Vittoria facile dei Leoncelli contro il Fossano

Tortona (Hsl Derthona 2 – Fossano 0) – Il Derthona batte il Fossano con un netto due a zero abbondantemente meritato consolidandosi al terzo posto in classifica. Subito in gol con (12″) con Filip marcato “Sivori”. Molte le occasioni per il raddoppio che arriva al 6′ della ripresa con Otelé. Il risultato poteva essere ancora più rotondo ma i Leoncelli hanno sprecato molto.

Hsl Derthona (4-3-3): Teti; Todisco, Emiliano, Galliani, Procopio (29′ st Gjura); Filip, Speranza (45′ st Luzzetti), Manasiev; Saccà (24′ st Romairone), Gueye (32′ st Diallo), Otelè. In panchina: Bertozzi, Luzzetti, Negri, Kanteh, Akouah, Grieco. Allenatore: Zichella.

Fossano (4-2-3-1): Merlano; Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Galvagno, Della Valle (22 st Matera); L. Di Salvatore (20′ st Bellocchio), Fogliarino (35′ st G. Di Salvatore), Scarafia; Menabò (29′ st Coulibaly). In panchina: Lima, Bellocchio, Marin, Matera, Cossu, Quaranta. Allenatore: Viassi.

Gol: 12″ Filip (D), 6′ st Otelè (D).

Arbitro: Giuseppe Romaniello della Sezione di Napoli.

Ammoniti: Speranza (D), Galliani (D), Fogliarino (F), Adorni (F), Della Valle (F).

Guardalinee: Nicolas Prestini di Pavia e Francesco Pirola di Abbiategrasso.