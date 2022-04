A rischio chiusura la Acerbi di Castelnuovo

Castelnuovo Scrivia – La Acerbi Industrials Vehicles Srl, storico marchio italiano nella produzione di cisterne per il trasporto di carburante e gpl acquistato nel maggio 2019 da Menci Spa, ha reso noto ai sindacati e alla Rsu che, soprattutto a causa della guerra in Ucraina, la situazione è diventata preoccupante rispetto alle prospettive industriali e occupazionali, rendendo insostenibile il proseguimento dell’attività lavorativa nello stabilimento di Castelnuovo Scrivia per cui sarebbero a rischio 48 posti di lavoro. La proprietà ha fatto sapere che entro novembre si dovrà trovare una soluzione, anche se non sembra possibile mantenere la produzione a Castelnuovo. Le organizzazioni sindacali, ribadendo che è prioritario difendere e mantenere il lavoro e l’occupazione sul territorio, hanno chiesto di avere una relazione oggettiva della situazione aziendale, che entri nel merito di numeri e prospettive, per capire meglio il problema e cercare le necessarie soluzioni. Il prossimo incontro tra le parti è previsto il 13 aprile nella sede di Castelnuovo Scrivia, dopodiché si terranno le assemblee coi lavoratori.