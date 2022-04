Da Renzo Penna di Alessandria – la “campagna” di Amag, in favore di Lega e destra, è poco rispettosa nei confronti dell’utenza 

Come utente – da anni – di Amag sono e fortemente contrariato nell’essere costretto a finanziare una campagna smaccatamente elettorale in favore della Lega e della destra, con intere pagine sui giornali, affitto di sale e quant’altro, portata avanti dalla direzione di Amag attraverso l’illustrazione di questo fumoso progetto di “smart city” (usare l’italiano non fa fine), da anni annunciato e che non ha, sin qui, prodotto nulla.

Tutta questa urgenza che si manifesta, improvvisamente, proprio adesso, a poche settimane dal voto per il rinnovo dell’Amministrazione comunale. E che, tra l’altro, propone per la raccolta dei rifiuti urbani i cosiddetti e costosi “cassonetti intelligenti”.

Soluzione che dove è stata introdotta ha peggiorato la situazione e rischia di pregiudicare per molti dei prossimi anni la gestione, già pessima, dei rifiuti in Alessandria.

Ultimo capoluogo di provincia nella regione per percentuale di raccolta differenziata, quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e recupero di materiale.

E questo a causa delle scelte sbagliate e poco responsabili delle Giunte, presenti e passate, di centro destra.

Un comportamento da parte della direzione di “Amag” del tutto fuori luogo e poco rispettoso nei confronti dell’utenza.