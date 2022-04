Nasce Amc Mobility che ci porta l’ambulatorio dall’ospedale a casa

Castellazzo Bormida (a.g.) – Castellazzo Soccorso Odv, l’associazione di volontariato che si occupa principalmente di soccorso e trasporto di feriti con le ambulanze, ha costituito una nuova società, la Amc Mobility Srl – di cui detiene il 90% delle quote – con Slala, la fondazione che si occupa di mobilità nel Basso Piemonte, che ha il restante 10%. Stamane il notaio Luciano Mariano di Alessandria nella sede di Castellazzo Soccorso Odv ha presentato per la firma l’atto costitutivo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che sono: Carlotta Chiara Cane (della Fondazione Slala) presidente, Francesco Zanini (presidente di Castellazzo Soccorso) amministratore delegato, e i consiglieri Matteo Gualco (vicepresidente della provincia di Alessandria), Manuela Ulandi (Segretario Provinciale Confesercenti in rappresentanza anche della Fondazione Solidal di cui è consigliere), Alessia Zaio, Federico Nicola e Paola Massari. La Amc Mobility Srl annovera anche un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte Adelio Ferrari (imprenditore e a.d. di Amag), Antonella Zanini, Enrico Barberis, Marco Cavallera, Maurizio Guala e, in rappresentanza di Slala, Maurizio Manfrin e Paolo Secco. Castellazzo Soccorso dispone d’un camper attrezzato anche per effettuare direttamente sul posto di lavoro le visite mediche che sono obbligatorie prima che il dipendente inizi a svolgere la mansione che gli è stata assegnata. “La nostra attività nasce in una prospettiva sociale – ci ha detto l’a.d. di Amc Mobility Srl Francesco Zanini (nella foto sopra) – e l’acquisto del laboratorio mobile ci consente di essere ancora più presenti sul territorio offrendo un servizio innovativo di medicina del lavoro. Prima di arrivare a questo risultato – ha spiegato Zanini – siamo venuti a contatto con molte imprese della provincia che ci hanno informato dei disagi che dovevano sopportare i dipendenti per recarsi nei vari ambulatori per le visite mediche richieste dalla normativa vigente. Col nostro camper siamo venuti incontro a una necessità molto sentita perché offriamo il servizio della visita medica sul posto, evitando danni per le aziende stesse”. Infatti, nonostante che la sicurezza sia una delle preoccupazioni più importanti per ogni imprenditore degno di questo nome, resta pur sempre un’incombenza che può causare molte seccature proprio perché nella maggior parte dei casi il momento della visita col medico sottrae il lavoratore alle proprie mansioni per recarsi in ambulatorio, attendendo il proprio turno anche per ore, mentre, col laboratorio mobile messo a disposizione da Amc Mobility Srl è lo staff medico a spostarsi per effettuare tutti gli accertamenti sanitari, strumentali ed ematochimici richiesti in materia di sicurezza e igiene. A bordo si possono svolgere tutte le prestazioni medico-diagnostiche previste in quanto il laboratorio mobile è attrezzato con tutti gli apparati necessari alle varie attività: lettino visite, cabina silente per le prove audiometriche, postazione per i prelievi ematici, bagno per la raccolta delle urine, elettrocardiografo, ecografo, spirometro, visio-test, frigo per la conservazione di campioni biologici, farmaci, vaccini. Inoltre tutte le attività hanno luogo nel massimo della riservatezza propria delle visite mediche, permettendo quindi al medico e al personale paramedico a bordo di seguire rigorosamente i protocolli sanitari imposti. Inoltre l’ambulatorio mobile di Amc Mobility Srl è dotato di qualunque comfort: sistema di climatizzazione, impianto di stabilizzazione oleodinamico, impianto elettrico adeguato con elevato standard di qualità e sicurezza, autonomia energetica garantita da generatore ausiliario di corrente per assicurare la continuità di funzionamento delle apparecchiature installate a bordo anche in caso di mancanza di corrente elettrica, rete LAN per lo scambio e la condivisione dei dati con la sede centrale o qualsiasi unità ospedaliera, illuminazione adeguata all’ambiente secondo i parametri stabiliti dalla legge per salvaguardare la sicurezza e il benessere sia del personale sanitario che dei pazienti.