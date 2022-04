Peste Suina: la Regione Piemonte anticipa 1,8 milioni di euro per i ristori

Alessandria – Finalmente arrivano i soldi con la Regione Piemonte che anticipa una prima tranche di ristori per gli allevatori di suini danneggiati dalla peste suina africana mentre il Senato ha confermato i 50 milioni previsti dal decreto legge che dovrà essere convertito in legge anche dalla Camera. Intanto il Senato ha approvato un documento sottoscritto dai senatori 5 Stelle che impegna l’esecutivo a prevedere misure di sostegno anche per le ulteriori attività danneggiate dalla peste suina africana, che sono l’indotto economico relativo all’escursionismo, come il noleggi bici, la ristorazione e il ricettivo, e il settore pastorale.

Ieri sono state scoperte sei nuove carcasse positive alla Psa in provincia di Alessandria:

Arquata Scrivia 2

Gavi 1

Molare 1

Voltaggio 1

Mornese 1.