Grigi all’ultimo sangue strappano un pari alla Spal

Alessandria – Alessandria Spal è terminata sul risultato finale di 2-2. Un testa a testa serrato nel corso dei 90?. Nel primo tempo i padroni di casa erano passati in vantaggio con Corazza, ma poi si erano fatti raggiungere da Capradossi. La storia si è ripetuta nel secondo tempo, seppure a parti invertite. Gli ospiti avevano rimontato con una splendida punizione di Viviani da oltre 35 metri. All’82’ Marconi ha poi riportato il punteggio sull’equilibrio fiondandosi sul pallone dopo che il palo aveva negato la gioia del gol a Pierozzi. Nulla da fare, dunque. Un punto a testa che serve più agli estensi, che si trovano ora a quota 33 a +7 sulla zona play-out. I Grigi invece restano al sedicesimo posto.

Alessandria – Spal 2-2 (1-1)

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio (dal 75′ Pierozzi), Milanese, Ba (dal 67′ Palombi), Lunetta (dal 56′ Mattiello); Chiarello, Corazza (dal 56′ Marconi), Fabbrini (dal 67′ Kolaj). In panchina: Cerofolini, Coccolo, Parodi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pellegrini. All.: Moreno Longo.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Zanellato, Viviani (dal 68′ Esposito), Pinato (dall’ 85′ Mora); Mancosu (dal 68′ Da Riva); Vido (dall’ 85′ Latte Lath), Colombo (dal 68′ Melchiorri). In panchina: Thiam, Tripaldelli, Crociata, Finotto, Almici, Peda, D’Orazio. All.: Roberto Venturato.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Guardalinee: Bindoni, Tolfo.

Gol: Corazza 18′ (A), Capradossi 32′ (S), Viviani 50′ (S), Marconi 81′ (A)

Ammoniti: Pinato 29′ (S), Ba 49′ (A), Vido 53′ (S), Colombo 63′ (S), Zanellato 74′ (S), Marconi 82′ (A).