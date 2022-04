“Non ho violentato la mia ex, sono impotente”

Vercelli – Ieri la giudice Enrica Bertolotto ha assolto un uomo di 66 anni dall’accusa di violenza sessuale in quanto il fatto non sussiste mentre il pm nei suoi confronti aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo. Nessun maltrattamento e violenza sessuale sulla sua ex moglie di origine straniera. Si tratta della storia di un matrimonio finito male. I fatti risalgono al 2019, in un paese della provincia di Vercelli. Tra i capi di imputazione c’era anche una violenza sessuale, per cui s’era proceduto d’ufficio. Secondo le ricostruzioni l’ex marito ha abusato della donna, 55 anni, mentre era sotto l’effetto di farmaci tranquillanti. Un’accusa dalla quale l’uomo si era difeso spiegando di essere impotente, con tanto di certificato medico redatto da un urologo. All’uomo erano contestati anche episodi di maltrattamenti reiterati: una testata, schiaffi e insulti alla donna che aveva sposato nel 2014. Ne era seguito un divieto di avvicinamento. Lei nel procedimento si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Patrizio Cavallone, che aveva chiesto 5.000 euro di provvisionale e 25.000 di danni. L’uomo invece era rappresentato dagli avvocati Davide Balzaretti e Marco Materi che avevano chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Tesi sposata dai giudici. Durante l’arringa difensiva tra gli argomenti esposti il fatto che alcune registrazioni della donna fossero precedenti ai fatti di cui l’uomo era accusato. Poi i vantaggi economici che lei avrebbe avuto dopo la separazione. Contestato anche il fatto che dopo la misura del divieto di avvicinamento fosse stata lei ad andare dall’uomo, sul luogo di lavoro, parcheggiando l’auto dietro la sua per impedirgli di andarsene.