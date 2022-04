Si toglie la vita gettandosi dal tetto del parcheggio in Via Parma

Alessandria – Un clochard di Alessandria di circa 40 anni si è gettato dall’ultimo piano del parcheggio di Via Parma precipitando per oltre 12 metri, schiantandosi al suolo e morendo sul colpo. Ad accorgersi della tragedia è stato un automobilista che uscendo dal parcheggio ha visto il cadavere sulla strada. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio verso le tre. Sul posto sono giunti i carabinieri e una squadra del 118 ma per il poveretto non c’era ormai più niente da fare. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente anche se non esisterebbero dubbi sul fatto che l’uomo si sia suicidato.