Calcio Serie B: siamo al redde rationem

S’è appena chiuso anche il Turno n° 33 di questo avvincente campionato cadetto. Mancano ancora 5 Giornate alla fine della Regular Season e, se non dovessero arrivare situazioni extra calcio, sapremo chi volerà in Serie A, le squadre che spareggeranno per l’ultimo posticino disponibile per il paradiso, i club salvi, quelli che affronteranno i playout se ci saranno le condizioni e chi invece sarà retrocessa in Terza Serie. In testa alla fine di questo turno la Cremonese con 60 e il Lecce con 59 che, al momento, sarebbero in Serie A. Le due regine sono tallonate dal Pisa (58 p.), ora la prima nei posti playoff, Brescia e Monza 57 punti, che hanno regalato prestazioni ben diverse tra loro. 3 punti sotto si è issato il Benevento che ha strapazzato i pisani, ancora sotto l’Ascoli (52 p.) e Frosinone, in flessione a 51. Sul pianerottolo dei playoff il Perugia a 47, poi Ternana, Como, Cittadella e Reggina tutte con 44 punti poi il Parma a 42 e con una capriola all’indietro la Spal a 33 punti. Nei posti playout il pareggino casalingo dei Grigi (26 p.) diventa un passo avanti con gli stivali delle Sette Leghe perché sia il Cosenza (24 p.) che il Vicenza (24 p.) perdono e non approfittano del mezzo passo falso dei piemontesi. Il Crotone, solo soletto penultimo con 20 punti in carniere sopravanza solo il Pordenone ultimo sparato con 14 punti.

Le partite