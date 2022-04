Pallavolo Serie C Femminile: Alessandria Volley vince e convince contro la Safa 2000

Alessandria (Alessandria Volley 3 – Safa 2000 1) – Con la vittoria tra le mura amiche per 3 a 1, avversaria di turno la quotata ed esperta formazione torinese della Safa 2000, continua con determinazione la marcia verso i play off per le ragazze di Marco Ruscigni. Le avversarie della Safa 2000, vittoriose con le alessandrine nel match di andata per 3 a 1, condividevano, al fischio d’ inizio della gara, il terzo scalino del podio a pari merito a 33 punti. I parziali di 25 a 21 – 29 a 27 – 21 a 25 e 25 a 21 dei 4 set sono la dimostrazione del valore delle due contendenti e di quanto possa essere stata ad elevato tasso agonistico l’intera partita. Partita giocata a buonissimo livello da entrambe le compagini e soprattutto alla presenza di un folto pubblico che non ha smesso un momento di far sentire il calore del sano tifo. Il team alessandrino guidato da Marco Ruscigni e dal secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti per l’occasione era composto da Arianna Bernagozzi, Melissa Franzin, Martina Ronzi, Alessia Falocco, Elisa Marku, Matilde Furegato, Alice Giacomin, Francesca Oberti, Laura Nieddu, Giulia Ponzano, Martina Sacco, Elisa Serone, Chiara Cazzulo e la capitana Romina Marku. Questa ennesima vittoria, che porta a 12 il bottino stagionale, proietta la società del Presidente Andrea La Rosa verso i play off consolidando una terza piazza che dimostra l’ottimo lavoro dello staff tecnico che ha permesso una crescita esponenziale partita dopo partita considerando soprattutto l’età media di 17 anni del roster composto tutto da atlete provenienti dalla “cantera” dell’Alessandria Volley. Settore giovanile che si avvale di uno staff tecnico di primo livello ed alta professionalità e che ha la supervisione del Direttore Tecnico Massimo Lotta. Già nel riscaldamento pre partita si avvertiva nell’aria l’adrenalina per dover affrontare una gara molto importante, una gara che vale una stagione. Ma al fischio di inizio della coppia arbitrale, Virginia Velli e Pietro Danza che hanno arbitrato e gestito ottimamente ogni fase dell’incontro, tutto si è dissolto lasciando spazio al gioco. Primo set senza nessuna delle due squadre a far da lepre ma con l’Alessandria Volley sempre a condurre anche se con scarti minimi. Solo nelle fasi finali Marku e compagne con una accelerata e buone giocate portano a segnare un vantaggio di 4 punti che si consolida fino al 25 a 21 finale. Seconda frazione di gioco con le locali inizialmente avanti per essere poi raggiunte dalle torinesi passate a condurre 19 a 15 ma subito seguito dal recupero “mandrogno” fino al segnare il 22 pari. A questo punto una girandola di emozioni con alternanza di punti e le ragazze sostenute incessantemente dal pubblico presente portano a casa il set per 29 a 27 segnando il 2 a 0. E siamo alla terza frazione di gioco quella dove o si chiudono le ostilità dopo un 2 a 0 o si offrono speranze alle avversarie. Set partito con i migliori auspici e le ragazze di Ruscigni e Oberti ingranando subito una marcia elevata sembrano porre le basi per un 3 a 0 finale. I parziali di 18 a 13 e 19 a 15 sembrano proprio gettare le basi per questo successo ma forse l’appagamento e un eccesso di sicurezza hanno portato le ragazze a mettere i classici “remi in barca” dando spazio al recupero delle torinesi che inanellando 10 punti contro i 2 alessandrini portano il punteggio sul 2 a 1 riaprendo di fatto la gara. Nel quarto set ci si poteva aspettare una Alessandria Volley più contratta visto l’esito del set precedente ma, ben supportate dallo staff tecnico, non si sono lasciate intimorire dall’esito del set precedente giocando una buona pallavolo come del resto hanno fatto anche le ragazze della Safa 2000. Punteggi altalenanti senza mai nessuna delle due squadre che prendesse il largo quasi a studiarsi per poi mettere sul terreno di gioco la zampata finale. Si giunge così sul punteggio di 18 pari e le ragazze alessandrine con convinzione e determinazione prendono in mano le redini del gioco e con 7 punti conquistati a fronte di 3 subiti chiudono il set 25 a 21 e partita per 3 a 1. Visti anche i risultati degli altri campi di gioco questa vittoria fa mettere una buona ipoteca sulla possibilità di effettuare i playoff anche se matematicamente i giochi sono ancora aperti.

La classifica dopo questa giornata:

Lilliput – 46 punti e 17 partite giocate Fortitudo Occimiano 42 (17) Alessandria Volley 36 (18) Safa 2000 33 (17) Montalto Dora 30 (18) Ovada 27 (17) Venaria Real 20 (17) Playasti 17 (18) Valenza 16 (17) Vercelli 10 (17) To.Volley 8 (17)

Nella prossima giornata di campionato l’Alessandria Volley osserverà il turno di riposo pertanto l’appuntamento è al Palacima sabato 23 aprile, dopo la sosta pasquale, alle ore 17,30. Ospite l’Ovada nella penultima giornata di campionato.