Preziosa vittoria a Gozzano del Casale che si avvicina alla zona play off

Gozzano (Gozzano 0 – Casale 1) – I monferrini del Casale riescono a espugnare il campo del Gozzano grazie a un gol segnato al 4’ della ripreesa da Rossini e si avvicinano alla zona play off. Domenica triste per il Gozzano che resta a metà classifica, zona dove c’è molta confusione. Il calendario prevede per il Casale altri due scontri diretti in chiave play off: mercoledì 6 al Coppi col Derthona, domenica 10 al Palli col Borgosesia.

Gozzano 0 – Casale Fbc 1

Gozzano (4-2-3-1): Vagge; Di Giovanni, Ciappellano, Bane, Nicastri (29′ st Repossi); Castelletto, Pennati (39′ st Paoluzzi); Sangiorgio, Montesano, Rao (34′ st Gemelli); Gassama (17′ st Faye). In panchina: Ujkaj, Costanzo, Caraglio, Molinari, Cozzari. All.: Schettino.

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Brunetti (28′ st Mullici); D’Ancora, Martin (19′ st Perez Moreno), Continella (36′ st Montenegro); Giacchino (36′ st Onischenko), Forte (28′ st Candido), Rossini. In panchina: Paloschi, Gianola, Amayah, Cannia. All.: Sesia (nella foto).

Arbitro: Boiani di Pesaro.

Guardalinee: Roselli di Avellino e Spatrisano di Cesena.

Gol: 4′ st Rossini (C).

Ammoniti: Bane, Paoluzzi (G); Martin, Perez Moreno, Guerci, Silvestri (C).

Recuperi: 1+5.