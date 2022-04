Operaio ex-Ilva durante il turno di notte si spappola una mano in un macchinario

Novi Ligure – Grave infortunio nella notte tra sabato e domenica scorsa allo stabilimento Acciaierie d’Italia di Novi Ligure dove un dipendente del reparto zincatura, si è ferito gravemente alle dita di una mano quasi spappolata. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i carabinieri di Novi che stanno svolgendo le indagini per accertare l’esatta dinamica del gravissimo incidente. Sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal di Alessandria. In merito al gravissimo episodio hanno preso posizione i sindacati FIM, FIOM e UILM di Alessandria che tornano a ribadire la necessità di portare avanti un percorso mirato di sensibilizzazione all’interno delle aziende, grandi e piccole senza distinzione alcuna, che coinvolga i lavoratori e le aziende stesse sull’importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ormai la situazione è drammatica in tutta Italia, e si registrano continui episodi di infortunio sui luoghi di lavoro, per non parlare degli infortuni mortali come quello dello scorso venerdì ad Arquata Scrivia.