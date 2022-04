Stravince Orban: anche gli ungheresi sono con Putin

di Andrea Guenna – È inutile che i pennivendoli di regime (il 90% dei giornalisti) continuino a scrivere balle sulla reale situazione conseguente alla guerra tra Russia e Ucraina. La gente, dall’Italia all’Ungheria, sta con Putin perché si ricorda dei massacri perpetrati dai neonazisti ucraini e voluti dagli Usa e dalla Ue, contro le popolazioni russe in Donbass nel 2014. Putin ha solo rivendicato ciò che è suo, la Crimea, il porto di Mariupol, Odessa, niente di più. Pensiamo solo per un attimo cosa avrebbe fatto la Francia se il Belgio avesse sterminato la popolazione francofona. Molto probabilmente avrebbe fatto quello che sta facendo lo Zar. La partita è sporca e anche questo la gente lo ha capito benissimo, come ha capito che gli Usa – finora l’unico Stato al Mondo ad aver usato la bomba atomica – forniscono quantità enormi di armi convenzionali agli ucraini (della serie: vai avanti tu che a me viene da ridere) proprio per mettere Putin all’angolo e costringerlo a utilizzare le armi nucleari. Questo la gente lo capisce e per questo, come per la pandemia, le misure in campo non sono quelle che ci vogliono propinare, perché la stragrande maggioranza degli italiani sono con Putin, come la stragrande maggioranza degli ungheresi che hanno confermato con una sorta di plebiscito il loro leader Viktor Orban come Capo dello Stato al primo turno. Dopo le elezioni di ieri, con l’81% dei voti scrutinati, Orban resta in nettissimo vantaggio col 53,96% delle preferenze, che si traducono in 135 seggi in Parlamento e l’opposizione che si ferma al 34,2% e 57 seggi, mentre l’estrema destra raggiunge il 6,3% e 7 seggi. Il putiniano di ferro Orbán così è pronto a iniziare il suo quarto mandato consecutivo come primo ministro del Paese magiaro, il quinto, considerando anche quello svolto tra il 1998 e il 2002, con la possibilità di poter apportare modifiche costituzionali a colpi di maggioranza (grazie alla maggioranza assoluta dei seggi che ha). Per la coalizione unitaria di opposizione è stata un’autentica disfatta, visto che nel complesso i partiti che la compongono hanno ottenuto 10 seggi in meno rispetto al 2018. Al contrario, Fidesz, ha aumentato di 2 seggi il proprio bottino. A dimostrazione che anche in Ungheria la stampa è al soldo del potere internazionale Usa-centrico, il risultato elettorale ha sbugiardato i sondaggi pilotati che sono i grandi sconfitti di queste elezioni, in quanto prima del voto avevano addirittura ipotizzato una sorta di testa a testa tra Orbán e Márki-Zay. Tutte balle. Proprio come qui da noi.