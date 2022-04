Una donna si butta dal ponte e muore sfracellandosi sul greto del torrente

Silvano d’Orba – Una donna di mezza età di cui non abbiamo per ora le generalità si è tolta la vita stamane verso le 10 buttandosi dal ponte sul torrente Piota (nella foto a lato il punto da cui s’è lanciata nel vuoto), che è semi asciutto, lungo la provinciale Novi – Ovada. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio perché qualcuno ha visto la poveretta buttarsi dal ponte e poi avrebbe immediatamente avvisato i carabinieri e il 118. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il cadavere, i Carabinieri di Capriata d’Orba, una squadra del 118 che non ha potuto fare nulla in quanto la poveretta era già morta. Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Benemerita per stabilire le cause e la dinamica del drammatico insano gesto.

Seguiranno aggiornamenti.