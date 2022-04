Vacanze in montagna in estate per una splendida immersione nella natura

Milano – La montagna solo d’inverno? E chi l’ha detto? I monti sono infatti una perfetta destinazione per trascorrere momenti indimenticabili, da soli o in compagnia, in ogni momento dell’anno, anche d’estate. Qui si possono fare lunghe passeggiate attraversando pascoli, boschi e sentieri, o intere zone montuose respirando aria pulita ed entrando in contatto con la natura.

Ecco perché le vacanze tra i monti sono sempre più apprezzate e un trend anche per il 2022. Per vivere appieno ogni esperienza, l’ideale è rivolgersi ad una travel company online come Tramundi, specializzata nell’offrire diverse opportunità e esperienze di viaggio. In questo modo le vacanze in montagna montagna saranno splendide avventure da passare all’aria aperta contando anche su qualche sosta golosa tra rifugi e alpeggi in cui gustare un’ottima cucina tradizionale. Tra le mete da non perdere c’è di certo il Trentino Alto Adige. Qui, oltre alle camminate, si può scegliere un periodo di relax facendo yoga e meditazione tra le Dolomiti. Un’alternativa può essere quella di fare un tour tra le città più belle, le vallate e i laghi, come il Lago di Carezza e il Lago di Braies, che è anche stato il set della serie tv “Un passo dal cielo” con Terence Hill.

Dal Trentino all’Umbria e alle Marche per fare un’esperienza alla scoperta di piccoli comuni e borghi, e delle loro tradizioni. In cammino si scopriranno Visso, Bagnara, Colfiorito, Norcia e Castelluccio, nota in tutto il mondo per la sua fioritura che riempie la vasta vallata coi colori dell’arcobaleno.

Splendido anche il Molise da attraversare percorrendo uno dei tanti “Sentieri Italia CAI” che da Campobasso porta al Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. Poi chi ama mare e monti può optare per un trekking in Campania, lungo la Penisola Sorrentina, con tappa nelle città più belle della Costiera Amalfitana e soste golose per assaggiare i prodotti tipici di questa terra, a base di limoni e caffè.

Ovviamente la vista qui sarà sempre diretta verso il mare, così come per chi sceglie i monti della Sardegna per un percorso lungo la Terra dei Pastori. Qui sarà tutto un saliscendi per scoprire le vette e fare un tuffo in mare, lungo le coste più belle e suggestive come Caletta di Osalla e Cala Cartoe, prima di ripartire verso il Monte Tiscali, la Valle di Lanaitho, il pittoresco altopiano di Donanigoro e il Valico di Iscala e Pradu.