Alessandria grigia, noblesse obblige: le pagelle

Una decente prima frazione di gioco con dominio territoriale dei padroni di casa, dominio però che non porta occasioni nitide. In avvio ben 6 corner grigiorossi di fila che non sortiscono nessun patema poi al 27’ Strizzolo sfrutta un maldestro rinvio di Carnesecchi che taglia il campo in lunghezza e, davanti a Pisseri, prima centra il portiere mandrogno che gli chiude bene lo specchio, poi ribadisce da 7 metri in gol. I Grigi prendono in mano quindi il comando delle operazioni, con improvvise folate che mettono apprensione alla capolista. Al 44’ Gondo, sotto gli occhi dell’arbitro, commette un fallo ingenuo su una palla contesa in una zona insignificante del campo e, già ammonito, si cucca il rosso lasciando i suoi in 10. La ripresa si apre con due lampi: 46’ travolgente azione personale di Gaetano che raddoppia seminando difensori come birilli e accorcia al 47’ Palombi (roba da stropicciarsi gli occhi ) che prende palla a ridosso dell’area di rigore e lascia partire un tiro forte che beffa Carnesecchi, il migliore portiere della B. Per tutta la ripresa la Cremo si difende senza arrischiare neppure logici contropiede, l’Alessandria domina ma non perviene al pareggio che, tutto sommato, non sarebbe stato uno scandalo. D’altra parte quando si accende l’estro di un calciatore come Gaetano non si può far altro che togliersi il cappello.

Le Pagelle

Pisseri 6 – Nel primo tempo non è chiamato ai “soliti” miracoli e sul gol subito fa tutto il possibile. Incolpevole anche sul tocco in rete di Gaetano.

Prestia 6 – Fatica il primo tempo ma non è mai preciso nell’impostazione. Nella ripresa gioca benino.

Di Gennaro 6 – Incolpevole sul gol subito. Si becca un giallo in apertura, chiude benino in difesa e ha la palla giusta per il pareggio in mischia ma non è fortunato. Longo preferisce sostituirlo nell’intervallo, visto l’appuntamento di sabato prossimo al Mocca per un incrocio che vale una stagione contro i Ramarri.

Coccolo (dal 46’) sv

Parodi 6 – Prima gli tocca il gigante, tutt’altro che buono, Strizzolo e si arrangia nel settore sinistro della difesa, poi si affaccia timidamente nella metà campo grigiorossa. Nella ripresa ci mette tutto il temperamento di cui è dotato.

Mustacchio 5,5 – Lavora sulla fascia ma con poco costrutto nella prima frazione. Tra l’altro, sul finire dei primi 45’, si costruisce un occasione simile a quella che, nella partita d’andata, ha consentito ai Grigi di vincere la partita: stavolta però il suo tiro finisce alto.

Pierozzi (dal 57’) 5 – Nel poco tempo a disposizione non fa miracoli, due buone chiusure e poco altro.

Casarini 6 – Buon rientro per il capitano. La solita anima là in mezzo anche senza acuti.

Milanese 6 – Fa il mediano in linea con Casarini ma ogni tanto si inventa qualche iniziativa interessante che mette il pepe al culo ai difensori grigiorossi. Dopo 70’ Longo lo sostituisce: è troppo prezioso per spremerlo.

Barillà (dal 71’) sv

Mattiello 6 – Decente il suo primo tempo da mediano laterale sinistro, e, appena si presenta l’occasione, si proietta avanti. Nella ripresa si conferma su buoni livelli.

Chiarello 5,5 – Voto di stima. Si impegna a schermare, ha una buona opportunità per segnare nel primo tempo ma non ci riesce.

Kolaj (dal 77’) 5 – Due iniziative un po’ estemporanee palla al piede. Qualcuno dovrebbe spiegare al ragazzo la legge dell’impenetrabilità dei corpi.

Corazza 5 – Un’oretta per lui. Parte pure benino, si butta su una palla vagante ma sbaglia la conclusione e poi si smarrisce progressivamente.

Marconi (al 57’) 6 – Sfiora il gollazzo al 83’ di testa in tuffo e si fa “sentire” in area avversario grazie al suo coraggio e alla sua fisicità.

Palombi 6,5 (nella foto) – Primo tempo decente il suo. Da come ci aveva abituati roba da non credere. Tira altre tre volte da buona posizione ma, nel caso, ritorna il Palombi di sempre.