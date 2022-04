Calcio Serie B: la Cremonese in dieci porta a casa tre punti e i Grigi perdono

Cremonese (Cremonese 2 – Alessandria 1) – La Cremonese resta in testa alla classifica battendo di misura l’Alessandria dopo aver giocato metà gara con un uomo in meno. Dopo aver corso un paio di pericoli la gara si sblocca per i grigiorossi. Al 28′ Strizzolo ben imbeccato da Baez porta in vantaggio la Cremonese che però resta in dieci al termine del primo tempo: Gondo rimedia una seconda ammonizione per un intervento ingenuo e si fa espellere. Nonostante l’inferiorità numerica, a inizio ripresa Gaetano si inventa con uno slalom irresistibile la rete del raddoppio, ma l’Alessandria due minuti più tardi riapre il match con Palombi che dal limite sorprende un Carnesecchi non proprio attento nell’intervento. Il portiere grigiorosso si riscatta respingendo un colpo di testa ravvicinato ancora di Palombi e la sofferenza cresce. L’Alessandria tenta l’assedio all’area grigiorossa, ma la squadra di Pecchia si oppone bene e con un certo ordine, provando a distendersi con ripartenze che alleggeriscono la pressione.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Ravanelli, Meroni, Sernicola; Valzania, Gaetano; Baez, Gondo, Buonaiuto; Strizzolo. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Ciofani, Bartolomei, Castagnetti, Politic, Di Carmine, Zanimacchia, Rafia. Allenatore: Pecchia.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mattiello, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Prestia; Chiarello, Palombi, Corazza. In panchina: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Lunetta, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pierozzi, Pellegrini, Kolaj. Allenatore: Longo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.