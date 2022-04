Disastro autostrade: code interminabili tra Piemonte e Liguria

Ovada – Continua il calvario infinito per i conducenti che devono recarsi in Liguria. Stamane verso le otto in A26 coda di circa 3 chilometri tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce, per lavori. Invece erano 5 i chilometri di coda tra Predosa e Ovada, in direzione Genova Voltri. Infine, coda di circa 4 chilometri tra Ovada e Voltri, in direzione Genova Voltri, sempre causa lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per lavori. Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

