Calcio Serie B – 32a Giornata: tanto fumo poco arrosto

Il turno precedente ci aveva lasciato una classifica sgranata in alto, un pacchetto di squadre a pari punti in mezzo che sembrano tagliate fuori dal giro playoff, poi un salto verso il fondo con la Spal che pare ormai fuori pericolo e il Crotone che si gioca le residue speranze a Vicenza.

Vediamo cosa è cambiato alla luce dei risultati emersi in questo 14° turno del Girone di Ritorno. Vincono Cremonese e Lecce, ora prima e seconda. A due punti dai salentini e a tre dai lombardi si attesta il Monza (59 p.). Dietro di loro il Pisa (58 p.) e Brescia a 58. Un salto di un punto per arrivare al Benevento mentre Ascoli e Frosinone con 52 e 51 punti sono nei playoff, per ora. Il Perugia è sul pianerottolo a 48 punti mentre il Parma rimonta a 45 al pari del Cittadella. Como, Ternana e Reggina appaiate a 44 punti sembrano fuori da ogni discorso, così come la Spal a 34. Nei playout ora navigano Alessandria a 26 punti e il Cosenza a 25 ma con una partita da recuperare. Il punticino al Vicenza serve poco (25p.) e al Crotone ancora meno a 21 punti. Oggi queste ultime due sarebbero retrocesse a far compagnia al Pordenone, ultimo sparato, nonostante la vittoria di prestigio appena ottenuta (17 p.).

Le partite