Calcio Serie D: risultato a occhiali fra Derthona e Casale 

Tortona (Derthona 0 – Casale 0) – Partita a rate al Coppi a causa delle molte interruzioni di gioco per infortuni e falli. S’è visto quacosa a sprazzi soprattutto grazie al Derthona che na messo in mostra una certa prevalenza territoriale, ma nel complesso è stato un match da sbadigli. Derthona e Casale hanno preferito non affondare il colpo accontentandosi di un punto da infilare nel loro carniere. Nessun gol e risultato giusto per quel poco che si è visto.

Derthona (4-2-3-1): Teti, Todisco (3’ st Gjura), Emiliano, Galliani, Procopio (40’ st Romairone), Speranza, Filip (31’ st Grieco), Manasiev, Otelè (20’ st Luzzetti), Saccà, Gueye (15’ st Diallo). All. Zichella.

Casale (4-4-2): Guerci, Gilli, Gianola, Silvestri, Casella, Montenegro, Perez Moreno (39’ st D’Ancora), Continella, Onischenko (19’ st Giacchino), Rossini, Forte (19’ st Candido). All. Sesia.

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Gianola (C) e Procopio (D).

Corner: 4-1

Recuperi: 0-9