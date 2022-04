Cassa integrazione ordinaria per 80 dipendenti della Sifel di Spigno Monferrato

Spigno Monferrato – Già avviata la procedura di cassa integrazione ordinaria richiesta da Sifel dopo una prima smentita. La motivazione è la difficoltà di reperimento di materiali per cui la produzione è calata e si è reso necessario un primo taglio del personale. La Sifel progetta e realizza reti di elettrificazione, ogni anno installa e mantiene oltre 280 chilometri di nuovi impianti per ferrovie, metro e metropolitane, insomma per tutto il trasporto elettrificato. La richiesta di cassa integrazione ordinaria è stata presentata per 80 persone: l’azienda avrebbe assegnato a ciascun lavoratore un calendario di “presenze-riduzione” sino all’8 maggio, cioè alla data di esaurimento delle spettanze individuali (ferie, permessi, ex festività). Le giornate saranno coperte dalle ore non utilizzate nell’anno precedente, poi saranno indennizzate con la cassa integrazione.