Condannato a quattro anni venditore d’auto per spaccio di droga, pene minori per altri due

Asti – Si è conclusa l’inchiesta della Squadra Mobile di Asti in merito allo spaccio di cocaina che ha coinvolto a vario titolo imprenditori, professionisti e operai uniti dalla dipendenza che si rifornivano assiduamente da una rete di spacciatori residenti prevalentemente nel quartiere Praia e nella zona di corso Casale. La pena più pesante, 4 anni di reclusione, è stata concordata tra il pm Davide Greco e la difesa per Davide Battiston, 44, ex dipendente di un autosalone di compravendita di auto usate. Nel dicembre scorso, durante la perquisizione nella sua abitazione, agenti della Polizia e della Guardia di Finanza avevano sequestrato circa 40 grammi di bamba. Da alcune settimane l’ex dipendente della concessionaria era stato scarcerato ottenendo gli arresti domiciliari, dove resterà in attesa dei passaggi burocratici necessari a rendere la sentenza definitiva. Patteggiamento a 2 anni invece per Marcello Delaude, 68 anni: ieri ha lasciato il carcere di Vercelli ed è in detenzione domiciliare. Ex imprenditore già condannato in via definitiva per bancarotta, fu partendo da lui che le forze dell’ordine svelarono la rete dello spaccio. Delaude era spesso al telefono con un professionista le cui utenze erano intercettate nell’ambito dell’inchiesta Twin Towers sulle presunte turbative d’asta negli appalti per la realizzazione di opere di urbanizzazione in città. Gli inquirenti si insospettirono per alcune telefonate da cui si capiva che trattavano di scambio di cocaina. Delaude fu pedinato per cui è stata scoperta un’attività di spaccio abituale, compiuta spostandosi a piedi o in bici nel centro cittadino e talvolta consegnando la droga a casa dei clienti più fidati. Un anno e 10 mesi per Francesco Alongi, 42 anni, incensurato, al quale è stata concessa la sospensione condizionale come per Gaetano Schillaci, 32, operaio, che ha patteggiato 1 anno, difeso dall’avvocato Ferruccio Rattazzi. Un anno e 6 mesi per Alessandro Alongi, 38, fratello di Francesco, al quale però la pena non è stata sospesa a causa di vecchi precedenti. L’indagine era iniziata nel febbraio 2021 e a dicembre erano state eseguite le ordinanze di custodia cautelare. Durante le perquisizioni in un palazzo di Praia le forze dell’ordine avevano scoperto due pistole nascoste nel sottosella di un vecchio scooter, in sosta da tempo nell’area condominiale del vano garage.