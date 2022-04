La Statale 35 dei Giovi chiusa per una frana a Ronco: Valle Scrivia quasi isolata

Ronco Scrivia – Continua la commedia tragicomica delle strade e autostrade italiane perennemente in riparazione se non addirittura interrotte. La Liguria è praticamente quasi inaccessibile per i veicoli stante la perenne precarietà delle autostrade A7 e A26 e dopo la frana del 10 gennaio scorso lungo la Statale 35 cui Anas non ha ancora rimediato. A questo proposito è nato un comitato di residente di Borgo Fornari che ha emesso un comunicato stampa dove si legge: “Non possiamo immaginare di restare senza strada fino a ottobre, come prevede Anas. Ciò significherebbe un disastro per i 1.500 abitanti di Borgo Fornari, ma anche mettere in ginocchio l’economia di mezza vallata”. Duemila firme raccolte in pochi giorni e la richiesta precisa di consentire il transito lungo la statale 35 dei Giovi, chiusa dallo scorso 10 gennaio, quando la collina sovrastante franò per la seconda volta in due anni. Da quella data, il tratto tra Borgo Fornari e Ronco Scrivia è interrotto. Il paradosso italiano continua se si tiene presente che l’alternativa è transitare lungo l’autostrada A7, che però in quella zona è a sua volta interessata da cantieri e restringimenti di carreggiata che rendono molto problematica la viabilità. I mezzi pesanti che percorrevano la statale diretti verso le numerose imprese della zona. Un mio amico svizzero che ha la mamma residente qui da noi e ogni tanto viene nell’alessandrino mi diceva che in Italia non funziona niente. Purtroppo ha ragione.