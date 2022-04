Rubate 1,2 milioni di api a Sardigliano

Sardigliano – Ieri notte i ladri hanno rubato circa 1,2 milioni di api dell’apicoltore Sergio Quagliozzi, maresciallo dei Carabinieri in pensione che da cinque lustri fa l’allevatore e il produttore di miele nel suo laboratorio di Sardigliano, curandosi anche del Museo dell’apicoltura del Maglietto, in località Merella. I malviventi hanno asportato i piccoli telai lasciando le arnie al loro posto. Una volta asportati dall’arnia, i telai, inferiore e superiore, li hanno posti in altrettante arnie che erano a bordo di 2 o 3 furgoni. Si calcola che i ladri fossero almeno tre. Il danno complessivo ammonterebbe a quasi 40.000 euro. I Carabinieri stanno conducendo le indagini per assicurare alla giustizia gli autori del furto.