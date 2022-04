Malato terminale di Sla in carcere ma il giudice gli nega i domiciliari

Alessandria – Maximiliano Cinieri ha 45 anni, è di Alessandria dove abitano la moglie e la figlia Valeria, è in carcere dal 24 aprile 2021 per usura, ma le sue condizioni di salute sono incompatibili con la reclusione nel carcere di Piazza Don Soria. Ha la Sla, una malattia che aveva dato i primi sintomi circa un anno prima ma che soltanto alla fine dell’anno scorso è stata certificata dagli esami di quattro medici che hanno giudicato le sue condizioni incompatibili con la reclusione, ma il giudice del tribunale di Asti che lo ha condannato ha rigettato tutte le richieste di poter scontare la pena ai domiciliari. Il dottor Gianluca Novellone, perito di parte incaricato dal detenuto che è assistito dall’avvocato Andrea Furlanetto del foro di Asti, ha definito la sua malattia “una sicura condanna a morte” perché la forma che lo affligge – neurodegenerativa del primo e secondo motoneurone di tipo midollare e bulbare – è particolarmente grave e fulminante, capace di portare alla morte nel giro di tre massimo cinque anni. A un anno dalla malattia Cinieri fatica a muoversi e può farlo solo aiutato dalle stampelle, comunque sempre accompagnato da un piantone. Ha una ridotta funzionalità delle braccia, non riesce a gestire la deglutizione e per questo non può assumere liquidi ma solo acqua in forma di gel. Il medico del carcere, Roberto Carbone, nella sua relazione di fine marzo, lo definisce affetto da una “grave infermità fisica” e nell’ultima relazione che ha presentato scrive che “il carcere non è la collocazione idonea per un detenuto con le sue caratteristiche cliniche”, anzi la sua gestione sarebbe per il carcere “estremamente complessa e metterebbe in difficoltà tutta l’area sanitaria”. Ma Cinieri non ha solo la Sla in quanto presenta un quadro clinico ancora più complesso. Valutazioni simili sono state fatte anche dal primario della neurologia dell’ospedale di Alessandria Luigi Ruiz e dal professor Umberto Manera, specialista del Cresla di Torino, centro specializzato nel trattamento della Sla. Tuttavia la decisione del giudice Giorgio Morando ha accolto la perizia disposta dal gip che ha definito invece la situazione di Cinieri “compatibile col regime carcerario” e ha respinto la richiesta del suo legale di accordargli i domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico. “Abbiamo presentato una decina di istanze tutte rigettate – spiega l’avvocato Furlanetto – L’ultima è stata depositata lunedì e aspettiamo l’esito. Il mio cliente ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile in carcere, ha risarcito tre delle vittime e inviato a tutti una lettera di scuse”.