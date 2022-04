Niente sgombero alla Casa delle Donne

Alessandria – Non c’è stato per ora lo sgombero dell’asilo Monserrato, una Rsa regionale occupata abusivamente da un collettivo femminista che si definisce Casa delle Donne di cui fa parte un altro collettivo di donne che si chiama “Non una di meno”. Le occupanti hanno presidiato la struttura per tre giorni per cui è stato rinviato lo sgombero deliberato dalla Regione che della struttura è proprietaria, in previsione del quale le donne occupanti avrebbero minacciato che rioccuperanno la struttura.