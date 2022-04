Ora spunta lo “Scudo Penale Covid” l’ultima barzelletta sanitaria italiana

Vercelli – Anche se un povero cristo muore di setticemia dopo essere stato trascurato da medici e paramedici, i parenti non saranno risarciti perché, se si va a processo, basta che si dimostri – e già qui è tutto da ridere – che il morto aveva il Covid, anche se non è morto di Covid, per cui medici e paramedici sono assolti grazie al nuovo istituto giuridico dello “Scudo Penale Covid”. E si capisce perché il professor Crisanti urla come San Giovani Battista nel deserto affermando senza smentite che il 97% dei morti di Covid erano vaccinati. Così alla barzelletta dello “Scudo Penale Covid” abbiamo anche quella del “Vaccino Anti Covid” che, secondo Crisanti, non serve a un tubo. Ora non resta che assegnare il Premio Nobel per la Medicina a Putin perché da quando ha dichiarato guerra all’Ucraina di Covid non si parla più e la gente gira senza mascherina senza problemi.

Siamo alla solita commedia all’italiana che è stata raccontata in modo formidabile da registi indimenticabili come, fra gli altri, Pietro Germi, Mario Monicelli, Vittorio De Sica e Pasquale Festa Campanile. Lo spunto di queste riflessioni scaturisce dal decesso della signora Brigida Ranno, 52 anni di Torino che, mentre era ricoverata, sedata e intubata in rianimazione, s’era svegliata, era caduta dal letto e si era estubata. Nessuno è intervenuto per tempo ed è morta. Il fatto è accaduto all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli il 10 marzo 2021. Era, stato aperto un fascicolo per omicidio colposo con 26 indagati tra personale sanitario a tutti i livelli e le figure legate ai macchinari medici acquistati dall’Asl a cui la donna era collegata. Le perizie svolte con la formula dell’incidente probatorio hanno stabilito che i macchinari funzionavano regolarmente. Tutti i parametri erano riportati correttamente e non restava che stabilire se la terapia fosse quella giusta e se la donna fosse affetta da Covid. In sostanza non era da escludere che la signora Ranno fosse in terapia per il Covid senza essere malata di Covid. Pare fosse positiva al virus ma questo non significa che questa sia stata la causa del decesso. Ed eccoci all’archiviazione: per la giudice Valeria Rey la vicenda umana che ha coinvolto la donna è molto dolorosa ma non ci sono profili penali punibili perché sulla vicenda si può applicare il cosiddetto “Scudo Penale Covid”. In sostanza non è stato possibile stabilire se una gestione clinica diversa potesse cambiare le cose impedendo il decesso viste le gravi condizioni della paziente. La giudice nell’archiviare ha reso noto che a lasciare a desiderare sarebbe stato il monitoraggio della ricoverata, non per negligenza del personale sanitario, ma per la struttura del reparto. I monitor su cui erano trasmesse le immagini dei pazienti non sarebbero stati collegati in maniera corretta, quindi non facilmente consultabili. Anche la stanza dov’era ricoverata Brigida Ranno non era semplice da controllare personalmente. Di solito infatti non ospitava pazienti intubati e sedati, ma gli altri 11 posti letto del reparto erano già occupati quando la donna fu trasferita dall’ospedale torinese Gradenigo perché le sue condizioni necessitavano di un ricovero in terapia intensiva. Queste condotte non sono punibili proprio per il cosiddetto “Scudo Penale Covid” che scatta quando la condotta sotto esame sia quella di chi esercita una professione sanitaria durante lo stato di emergenza. L’avvocato Andrea Cagliero, che rappresenta il cognato e il marito di Brigida Ranno, però si è opposto alla richiesta di archiviazione.