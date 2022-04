Siamo al delirio: una direttiva UE cancella i sessi maschile e femminile

Roma – Per risolvere il divario retributivo tra uomini e donne l’Unione Europea propone una soluzione folle: eliminare uomini e donne. Secondo il Parlamento Europeo la direttiva sulla parità salariale richiesta dalla Commissione dovrebbe sostituire sistematicamente le parole “sesso” con “genere” e “uomini e donne” con “lavoratori di genere diverso”.

“Eliminare la differenza sessuale dalle norme – si legge in un comunicato a firma di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia (nella foto) – significa disconoscere e calpestare proprio decenni di lotte per i diritti delle donne, in nome della neolingua gender politicamente corretta”.

Per di più una direttiva dell’UE è un atto giuridico con effetti diretti sulle legislazioni degli Stati Membri e questo crea un precedente pericoloso per l’uso della parola “genere” in sostituzione di “sesso”.

“Chiediamo quindi – aggiunge Coghe – a tutti i decisori e politici europei di bloccare la direttiva e pretendere un dibattito equo che coinvolga tutti. Il Parlamento, infatti, ha anche deciso di bypassare il dibattito in plenaria e avviare direttamente i negoziati interistituzionali con gli altri organi legislativi dell’Ue, senza il voto di tutti i 705 eurodeputati, privando i parlamentari del diritto di discuterne e opporsi. Nel dettaglio – conclude la nota di Jacopo Coghe – con l’emendamento n.10 si vuole modificare la dicitura ‘principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile’ con ‘principi comuni neutri sotto il profilo del genere’. Nell’emendamento n.5, invece, si parla di persone registrate legalmente come aventi un terzo genere, spesso neutro”.