Aviatore francese in fuga da Odessa atterra in emergenza ad Alessandria

Alessandria – Ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza un pilota francese fuggito da Odessa a bordo di un aereo da turismo la settimana scorsa e diretto in Francia. David Van Hemelryck (nella foto), noto anche per le sue campagne politiche in Francia in particolare contro Hollande, giovedì sera ha dovuto atterrare qui da noi per le avverse condizioni meteo che gli hanno impedito di raggiungere Albenga, come previsto nel piano di volo. Dopo la richiesta di atterraggio l’aeroclub si è immediatamente attivato per consentire le operazioni e il presidente Libero Rosiello ha poi offerto l’albergo, la cena e il carburante al cittadino francese che stamane è ripartito alla volta della Francia.

Fotogramma da un video di Radio Gold