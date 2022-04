Cinieri resta in carcere, il Tribunale conferma: la sua salute compatibile con la detenzione

Alessandria – Maximiliano Cinieri, 45 anni, di Alessandria, ex allenatore di squadre dilettantistiche di calcio, è in carcere al Don Soria di Alessandria dallo scorso agosto in quanto deve scontare una pena di 8 anni per estorsione. È malato di SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) e, secondo i medici e la sua famiglia, ha bisogno di cure, per cui il suo avvocato Diego Furlanetto aveva chiesto i domiciliari ma il gip Giorgio Morando del Tribunale di Asti non glieli ha concessi.la decisione del giudice ha scatenato una battaglia sui social in favore del Cinieri, con la figlia Valeria (nella foto a sinisitra per chi guarda) che scrive: “Lotterò e lotteremo fino a quando non verrai a casa con noi, papà”.

Ma oggi il presidente del Tribunale di Asti, Giancarlo Girolami, replica alle accuse: “Il GIP ha adottato il provvedimento a seguito e sulla base di quanto appurato dal perito da lui nominato d’ufficio – si legge nel comunicato ufficiale – perito che dopo aver esaminato tutta la documentazione medica e visitato il detenuto, ha concluso per la piena compatibilità, al momento, delle condizioni di salute di Cinieri con la detenzione in carcere. A fronte di quanto espresso dal perito d’ufficio – si legge ancora nella nota -, sicuramente super partes, irrilevanti appaiono le affermazioni, parziali, di altri medici e, a maggior ragione, quelle di altre persone interessate, a vario titolo, alla vicenda. Ma vi è di più. Contro la decisione del GIP del Tribunale di Asti la difesa di Cinieri ha proposto impugnazione e il Tribunale del riesame (organo collegiale) di Torino ha respinto l’impugnazione, confermando la decisione del GIP e confermando quindi la compatibilità delle condizioni di salute di Cinieri con la detenzione, sulla base di quanto affermato dal perito d’ufficio. È fuorviante ed errato quindi – conclude il comunicato – asserire che il GIP del Tribunale di Asti si ostina a tenere in carcere una persona che, a detta di tutti i medici, non vi dovrebbe stare per le condizioni di salute, come è fuorviante una ricostruzione parziale dei fatti, che ometta la notizia più importante, cioè il fatto che la decisione del GIP si fonda su una perizia medica d’ufficio di organo super partes ed è stata confermata dal Tribunale del riesame di Torino”. Intanto i carcerati del Don Soria, per esprimere vicinanza e solidarietà a Cinieri, da ieri e fino a domenica prossima faranno la “battitura delle sbarre” per un’ora al giorno.