Italia Viva e Azione guardano sempre più a destra

Alessandria (a.g.) – Nel marasma generale che caratterizza le prossime amministrative che interessano Alessandria, Acqui Terme, Asti e Genova, per parlare delle nostre parti, la novità è il dinamismo di Matteo Renzi e del suo partito. Un partito ormai dichiaratamente liberale (ma anche quello di Calenda dichiara la stessa cosa) che guarda a destra. Lo dimostrano due fatti, uno accaduto a Genova e l’altro qui da noi, ad Alessandria. Nella Superba i renziani sono pronti a candidarsi nella lista “Vince Genova” del sindaco Marco Bucci, al punto che lo stesso capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale Mauro Avvenente potrebbe essere candidato nella lista civica del sindaco uscente, invitato dallo stesso Renzi sul palco della Leopolda a novembre scorso. Non c’è niente da fare: Italia Viva vuole essere il nuovo partito liberale italiano, e la cosa è del tutto evidente perfino dalle nostre parti dove Italia Viva avrebbe tentato di mettere il simbolo della coalizione di Cuttica dì Revigliasco nei suoi manifesti. La cosa non è piaciuta a Riccardino che ha detto no e ovviamente il simbolo è stato tolto. Anche perché c’è già Barosini candidato di Azione, il partito di Calenda, che sarebbe tentato di tornare a destra, ma Calenda per sua stessa ammissione non è molto disposto a correre insieme a Renzi anche se si dichiara liberale. Insomma è il solito casino all’italiana. Di certo è che, qui da noi, i coordinatori provinciali dì Italia Viva, l’avvocato Brina e la ex deputata del Pd Cristina Bargero (nella foto con Matteo Renzi), hanno spaccato il partito di Renzi, con l’avvocato Grattarola e molti altri che più coerentemente sceglieranno il candidato della sinistra Abonante. Insomma, la campagna elettorale inizia a entrare nel vivo.

Siori e sioreee, lo spettacolo inizia!