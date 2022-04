La ragione scompare

Nel film “La Signora Scompare” (The Lady vanishes) completato prima dell’accordo di Monaco del 1938 (James Chapman, Hitchcock and the spy film, Tauris, London – N.Y., 2018, p. 118) quando un treno è assediato dall’esercito in uno Stato dell’Europa centrale, troviamo questo dialogo: “Mr.Todhunter: non sarà una festa, non credo nel combattimento Caldicott: Pacifista, eh? I primi cristiani ci provarono e vennero buttati ai leoni”.

Dopodiché, Todhunter, coerentemente con le sue idee, scende dal vagone sventolando un fazzoletto bianco e viene colpito mortalmente. È da decidere se “art imitates life” oppure viceversa: forse s’inseguono, perché l’arte (vedi Bianca, di Nanni Moretti) intuisce spesso cosa ci attende. Gli elementi ci sono tutti e confluiscono, in una brutale sintesi, nel dilemma di resistere, il quale dilemma si diparte, a sua volta, in un altro: resistere soltanto per ragioni morali, laddove manca la speranza di riuscirvi?

La televisione generalista, prima impegnata nel promuovere i virologi, ora promuove i politologi, per i quali la guerra in Ucraina svolge la funzione di un Rorschach, per cui assolve al compito non di descrivere gli scenari bellici bensì gli interessi rappresentati dai nuovi protagonisti: