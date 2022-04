La strage sul lavoro continua in Piemonte: solo ieri pomeriggio due morti in provincia di Cuneo

Cuneo – La strage degli innocenti continua: due morti nella stessa giornata, in due infortuni diversi. Il primo incidente è stato quello accaduto nel pomeriggio a Domenico Manuello, 59 anni, di Ceva che si trovava su un ponteggio in un cantiere per la ricostruzione di una casa di due piani a Roascio, in frazione Sant’Anna, un paese di cento abitanti nell’Alta Langa. Mentre era sull’impalcatura è precipitato giù con un salto di almeno quattro metri, finendo di schiena su un muretto spezzandosi la spina dorsale. Morto poco dopo all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, che hanno messo in sicurezza l’area. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal. Nello stesso momento a Villanova Mondovì un operaio è morto intrappolato in un macchinario della ditta Röfix di Via Cave (nella foto). Si chiamava Christian Lori, aveva 49 anni, ed era di Genova. Secondo le prime informazioni è rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario pallettizzatore. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. I tentativi di salvarlo sono stati inutili.