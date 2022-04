Lombardia, Piemonte e Liguria ad Alessandria per dare il via al sogno della Logistica qui da noi

Alessandria – L’importante evento che si svolgerà giovedì 21 aprile prossimo fa seguito al precedente incontro organizzato anche in quella circostanza da Regione Lombardia, Piemonte e Liguria che si è svolto il 15 marzo 2019 nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia a Milano. Stavolta – e la cosa riveste una grande importanza strategica – si svolgerà il secondo incontro nell’aula magna dell’Università di Alessandria in Via Teresa Michel 11. La scelta del luogo è molto importante perché riconosce il riuolo centrale di Alessandria nell’ambito della logistica del Nord Ovest.

Le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia hanno deciso di adottare una strategia comune nel settore della logistica e del trasporto delle merci fina dal lontano 2015 per cui si intende lavorare per rimuovere gli intoppi che impediscono la realizzazione di un polo logistico al servizio dell’intero territorio macroregionale.

L’azione, grazie soprattutto all’intervento della Fondazione Slala del pirotecnico presidente Cesare Rossini, che si occupoa di logistica nel Nord-Ovest, si è rivolta principalmente allo sviluppo della portualità ligure e della logistica piemontese e lombarda. La riunione del 21 sarà determinante per l’adozione di misure volte a garantire un’adeguata governance degli investimenti previsti nei tre Corridoi TEN-T (Reno – Alpi, Mediterraneo, Scandinavo – Mediterraneo) e un contesto di regole favorevole a favorire l’utilizzo delle infrastrutture esistenti, al completamento delle nuove grandi infrastrutture ferroviarie, all’anticipazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità fra i porti liguri, all’integrazione fra i vari attori della catena di trasporto e logistica.

“È un appuntamento di lavoro molto importante – ci ha detto l’avvocato Cesare Rossini presidente di Slala (nella foto) – che premia gli enormi sforzi che con Slala stiamo facendo su tutti i fronti, quello dei trasporti, quello delle infrastrutture, quello della formazione. La dice lunga il fatto che le tre Regioni principali d’Italia abbiano scelto proprio Alessandria per il tavolo del 21 aprile – ha concluso Rossini – e sono certo che in tempi brevi il sogno di una logistica alessandrina al servizio dell’Europa possa diventare realtà”.