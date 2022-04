Ponte Morandi: a processo 59 imputati, patteggiano Autostrade per l’Italia e Spea

Genova – Tutte le richieste della Procura accolte, ogni eccezione delle difese (a parte una) bocciata. La decisione della giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni tiene conto di due incidenti probatori, il secondo dei quali ha stabilito come “le cause profonde dell’evento possono individuarsi nella vita del ponte […]. Lungo questo periodo sono identificabili le carenze nei controlli e negli interventi di manutenzione che non sono stati eseguiti correttamente”. Da qui l’impianto accusatorio che ha poi attribuito singole responsabilità e chiamato in causa gli allora super manager di Autostrade per l’Italia – dall’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci (nella foto) ai suoi numeri due e tre Sergio Berti e Michele Donferri Mitelli – dipendenti di Aspi e della società gemella Spea, ma anche funzionari e dirigenti del ministero delle Infrastrutture, sia a Roma che a Genova. Ognuno di questi 59 professionisti, secondo la Procura, ha avuto un ruolo negli eventi che hanno portato al disastro del 14 agosto 2018, perché come hanno spiegato gli stessi Terrile e Cotugno nell’udienza preliminare durata oltre cinque mesi, “dal momento che il processo di corrosione era noto fin dai primissimi anni di vita del ponte, per stessa ammissione di Riccardo Morandi, il viadotto era una bomba a orologeria. Si sentiva il tic- tac ma non si sapeva quando sarebbe esploso”. Il processo inizierà il 7 luglio, prima del quarto anniversario del dramma. Sarà una di quelle udienze definite “filtro”, in cui si costituiscono le parti del dibattimento. Si farà sul serio soltanto dopo la pausa feriale, dunque da metà settembre in avanti. A giudicare i 59 imputati un collegio di tre magistrati che rischia già di doverne cambiare due. Perché oltre al presidente Roberto Cascini ci sono Valentina Vinelli, già giudice del tribunale del Riesame quando si occupò del fascicolo parallelo sulle barriere fonoassorbenti, e Riccardo Crucioli.